У Чехії з самого початку знали про причетність російських терористів до вибухів

При цьому він повідомив, ці ж особи - оголошені поліцією в розшук Олександр Петров і Руслан Боширов, які під час перебування в Чехії з 11 по 16 жовтня 2014 року користувалися також паспорти на імена громадянина Молдови Миколи Попа і громадянина Таджикистану Руслана Табарова.

Як заявив Гамчек, лише після замаху на Юлію і Сергія Скрипалів у Великій Британії в Солсбері, стало відомо, що мова йде саме про російських агентів.

На думку віце-прем'єра, те, що відбулася в Врбетицях можна розцінювати як терористичну атаку.

Крім того, колишній глава чеського МЗС Томаш Петршичек повідомив, що вже раніше знав про підозри чеських спецслужб, що стосуються причетності співробітників російського ГРУ до вибухів складів боєприпасів в селищі Врбетице у 2014 році.

Петршичек був відкликаний зі своєї посади на початку цього тижня.

У зв'язку зі словами екс-глави МЗС віце-прем'єр Ян Гамсчек подав заяву в поліцію. "У мене немає іншої можливості. Враховуючи слова пана екс-міністра, я повинен діяти згідно із законом", - сказав він.