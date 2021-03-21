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У Чехії режим НС через коронавірус хочуть продовжити до кінця квітня

Новость на русском → Прага, Неділя 21 березня 2021 16:26
У Чехії режим НС через коронавірус хочуть продовжити до кінця квітня Фото: Прага (flickr.com/192488581@N04)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Чехії хоче продовжити режим надзвичайної ситуації до 28 квітня. В країні фіксують тенденцію до спаду кількості нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Aktualno.cz.

Глава МВС країни Ян Гамачек зазначив, що ситуація з коронавірусом поліпшується. Приміром, в суботу в Чехії зафіксували 5400 випадків зараження, що на 1,5 тисячі менше ніж тиждень тому.

Наголошується, що уряд вже узгодив продовження режиму НС. Спочатку йшлося про продовження до 11 квітня, але пізніше домовилися про продовження на місяць, до 28 квітня (наприкінці терміну попереднього продовження - 28 березня).

Також можливе посилення карантину на Великдень, яка відбудеться 4 квітня.

Нагадаємо, в п'ятницю Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. З "червоної" зони виключили сім країн.

Також повідомлялося, що деякі уряди країн-учасниць Європейського союзу розглядають можливість закупівлі блоком російської вакцини від коронавіруса "Супутник V". Можливість закупівлі даного препарату обговорюється на тлі затримки з поставками інших вакцин в ЄС.

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