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Чехія обмежила в'їзд до деяких районів через ситуацію з коронавірусом

Новость на русском → Прага, Четвер 11 лютого 2021 15:52
Чехія обмежила в'їзд до деяких районів через ситуацію з коронавірусом Фото: люди у масці (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Чехії частково заборонив пересування до районів міст Хеб і Соколов у Карловарському краї та Трутнов у Карловоградецькому краї. Там зараз найшвидші в країні темпи поширення коронавірусу.

Про це повідомляє CTK.

Як повідомляється, людям, які проживають у вищезазначених районах,буде заборонено без поважної причини виїздити за межі своїх міст, так само буде обмежено в’їзд.

Крім того, в цих районах роблять обов’язковим використання у громадських місцях і транспорті хірургічної маски, але не тканинної. Школам та дитсадкам такі маски мають завезти централізовано.

Втім, заборона передбачає низку винятків - для дітей, які їдуть до школи, і тих, хто їх супроводжує, поїздок на роботу, до лікаря, для піклування за рідними. Проте тим, хто має житло в районах з обмеженим в’їздом, але проживає в іншому місці, не дозволять туди приїхати.

Обмеження також не будуть поширюватися на транзитний проїзд.

Нагадаємо, 5 лютого вступили в силу нові епідеміологічні вимоги для всіх, хто в'їжджає на територію Чехії.

Крім того, уряд Чехії ухвалив рішення посилити карантин у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.

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