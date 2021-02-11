Чехія обмежила в'їзд до деяких районів через ситуацію з коронавірусом

Уряд Чехії частково заборонив пересування до районів міст Хеб і Соколов у Карловарському краї та Трутнов у Карловоградецькому краї. Там зараз найшвидші в країні темпи поширення коронавірусу.

Як повідомляється, людям, які проживають у вищезазначених районах,буде заборонено без поважної причини виїздити за межі своїх міст, так само буде обмежено в’їзд.

Крім того, в цих районах роблять обов’язковим використання у громадських місцях і транспорті хірургічної маски, але не тканинної. Школам та дитсадкам такі маски мають завезти централізовано.

Втім, заборона передбачає низку винятків - для дітей, які їдуть до школи, і тих, хто їх супроводжує, поїздок на роботу, до лікаря, для піклування за рідними. Проте тим, хто має житло в районах з обмеженим в’їздом, але проживає в іншому місці, не дозволять туди приїхати.

Обмеження також не будуть поширюватися на транзитний проїзд.