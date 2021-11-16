У Чехії виявили новий варіант штаму Delta

Європейський центр профілактики та контролю захворювань зараз вивчає цей підваріант, щоб з'ясувати, чи може він бути більш стійким до вакцинації або лікування.

"Його частота дещо зростає в європейських країнах, наприклад у Великобританії. Згідно з результатами досліджень, цей підваріант активніше передається, але має приблизно таку ж стійкість до антитіл, як і інші різновиди "дельти", - йдеться в повідомленні.

Тим часом більше занепокоєння викликає мутація E484K - втім, цей варіант в Чехії поки не виявили.

"Чеські лабораторії секвенували в цілому 7176 зразків в рамках Delta-мутації і не знайшли підваріант E484K в жодному з них", - підтвердила керівниця Національної референтної лабораторії Гелена Іржинцова.

Delta-штам і його підваріанти, в першу чергу AY.43, складають приблизно 98% всіх випадків інфікування коронавірусом в Чехії.