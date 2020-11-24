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У Чехії хочуть ввести безкоштовне тестування на антиген COVID для населення

Чехія, Вівторок 24 листопада 2020 16:12
У Чехії хочуть ввести безкоштовне тестування на антиген COVID для населення
Фото: проведення тесту на коронавірус (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Чехії хоче ввести безкоштовне і добровільне тестування населення на антиген коронавірусу. Влада розраховує, що запустити тестування вдасться до Різдва.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Андрій Бабиш заявив, що сподівається на введення безкоштовного тестування для всіх за тиждень або 10 днів до Різдва у грудні.

В Чехії вже використовують тести на антиген, але поки лише в будинках пристарілих.

Чехія стала однією з найбільш постраждалих країн Європи від другої хвилі коронавірусу. Разом з Бельгією і Болгарією вони стали лідерами по смертності від коронавірусу у перерахунку на 100 тис. осіб у Європейському Союзі.

В останні дні приріст нових випадків пішов на спад, що пов'язують з введеним жорстким карантином в жовтні. Минулого тижня парламент продовжив надзвичайний стан до 12 грудня.

Раніше Міський суд Праги скасував обов'язковий масковий режим на вулиці і в магазинах. Ці заходи були введені розпорядженням Міністерства охорони здоров'я Чехії з 21 жовтня.

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