ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Чехії зафіксували найбільшу смертність від COVID-19 в ЄС

Чехія, Понеділок 23 листопада 2020 03:21
У Чехії зафіксували найбільшу смертність від COVID-19 в ЄС
Фото: дівчина в масці (pexels)
Автор: РБК-Україна

Чехія, Бельгія та Болгарія стали лідерами за смертністю від коронавірусу в перерахунку на 100 тис. осіб в Європейському Союзі. У Чехії зареєстровано понад 490 тис. заражень коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Чехії.

Так, Чехія - на першому місці антирейтингу.

"Чехія за останні тижні пішла з першого місця серед країн ЄС за кількістю нових хворих COVID-19 за добу. Але при цьому республіка, за даними ECDC, залишається лідером в ЄС за підсумками останніх 14 днів по числу смертей від коронавірусу в перерахунку на 100 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Лідери за смертністю на 100 тис. населення в ЄС за 14 днів: Чехія - 23,4; Бельгія - 22,1; Болгарія - 17,2; Польща - 14,3; Словенія - 14.

У Чехії зареєстровано понад 490 тис. заражень коронавірусом. Померли 7,2 тис. осіб, вилікувалися - 395 тис.

Нагадаємо, в Чехії парламент затвердив продовження надзвичайного стану до 12 грудня.

Раніше Міський суд Праги скасував обов'язковий масковий режим на вулиці і в магазинах. Ці заходи були введені розпорядженням Міністерства охорони здоров'я Чехії з 21 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ЧехияКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся