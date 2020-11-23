У Чехії зафіксували найбільшу смертність від COVID-19 в ЄС

Фото: дівчина в масці (pexels)

Чехія, Бельгія та Болгарія стали лідерами за смертністю від коронавірусу в перерахунку на 100 тис. осіб в Європейському Союзі. У Чехії зареєстровано понад 490 тис. заражень коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Чехії.

Так, Чехія - на першому місці антирейтингу.

"Чехія за останні тижні пішла з першого місця серед країн ЄС за кількістю нових хворих COVID-19 за добу. Але при цьому республіка, за даними ECDC, залишається лідером в ЄС за підсумками останніх 14 днів по числу смертей від коронавірусу в перерахунку на 100 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Лідери за смертністю на 100 тис. населення в ЄС за 14 днів: Чехія - 23,4; Бельгія - 22,1; Болгарія - 17,2; Польща - 14,3; Словенія - 14.

У Чехії зареєстровано понад 490 тис. заражень коронавірусом. Померли 7,2 тис. осіб, вилікувалися - 395 тис.

Нагадаємо, в Чехії парламент затвердив продовження надзвичайного стану до 12 грудня.

Раніше Міський суд Праги скасував обов'язковий масковий режим на вулиці і в магазинах. Ці заходи були введені розпорядженням Міністерства охорони здоров'я Чехії з 21 жовтня.