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У Чехії бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці

Автор: РБК-Україна

У Чехії черговий бойовик так званої "Донецької народної республіки" отримав вирок за участь у бойових діях проти України. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це заявив прес-секретар Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Ярослав Ібехей, передає місцеве видання novinky.cz.

За його словами, суд у місті Усті-над-Лабем дав 15 років позбавлення волі 45-річному чоловіку, обвинуваченому в тероризмі. Згідно з обвинуваченням, він воював на боці так званої "ДНР". Він також зазначив, що засуджений навіть отримав "нагороду". Підсудний був спочатку командиром бойової машини, після чого очолив танкову роту.

"Цей чоловік був засуджений до 15 років тюремного ув'язнення за терористичний акт", - сказав Ібехей.

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Також повідомляється, що суд був заочним. Передбачається, що підсудний досі проживає на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, до цього ще одному громадянину Чехії висунули звинувачення в участі в бойових діях на Донбасі на стороні Росії, за що йому загрожує до 16 років позбавлення волі.

Також цього року в Чехії бойовика "ДНР" з Білорусі засудили до 4,5 років в'язниці.

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