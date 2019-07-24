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У Чехії автобус з заробітчанами потрапив у ДТП, є жертва

Новини » Надзвичайні події    24.07.2019 - 22:41
У Чехії автобус з заробітчанами потрапив у ДТП, є жертва
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У ДТП постраждав 20-річний хлопець

У Чехії унаслідок зіткнення мікроавтобусу та "рейкового автобусу" загинула жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net

За інформацією чеських правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода трапилася між населеними пунктами Прічіна та Петровіце, водій мікроавтобусу не відреагував на заборонені сигнали світлофору на залізничному переїзді і спробував проскочити його швидше за поїзд.

"Померла була родом із Тячівського району. Також в ДТП постраждав 20-річний хлопець із Виноградівщини", - йдеться у повідомленні.

Також за інформацію поліцейських, водій після скоєння аварії намагався втекти з місця подій.

Нагадаємо, біля села Ракошино (Закарпатська область) заступник керівника Державної фіскальної служби в Закарпатській області на автомобілі Volkswagen Touareg збив на смерть співробітника дорожньої служби.

Як повідомляє РБК-Україна, 20 липня у Харківській області сталась дорожньо-транспортна пригодиа за участю автомобіля поліції. Екіпаж у складі двох співробітників поліції, що їхав на виклик з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" рухався автомобіль Ford, який не пропустив поліцейський автомобіль, в результаті чого сталося лобове зіткнення.

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