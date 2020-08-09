У Чехії 11 людей загинули під час пожежі у багатоквартирному будинку

Фото з місця пожежі (CTK)

Серед загиблих є діти

Щонайменше 11 осіб загинули в результаті пожежі в багатоквартирному будинку на північному сході Чехії в місті Богумін. Деякі з жертв вистрибували з вікон, намагаючись врятуватися.

Про це повідомляє Euronews.

Пожежа сталася на 11-му поверсі 13-поверхового будинку. Представник пожежників Лукас Попп повідомив місцевим ЗМІ, що шість осіб, троє дорослих і троє дітей, знайдені мертвими у квартирі на одинадцятому поверсі.

"Інші п'ятеро загинули після того, як в паніці намагалися втекти з будівлі, вистрибнувши з вікон на 12-му поверсі", - повідомив чеському громадському радіо міністр внутрішніх справ Ян Хамачек.

Крім того, один пожежний отримав серйозну травму. Причина пожежі ще з'ясовується.

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Також повідомлялося, що у Чехії через COVID-19 достроково завершили футбольний чемпіонат.