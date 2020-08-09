В Чехии 11 человек погибли во время пожара в многоквартирном доме

Фото с места пожара (CTK)

Среди погибших есть дети

По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожара в многоквартирном доме на северо-востоке Чехии в городе Богумин. Некоторые из жертв выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

Об этом сообщает Euronews.

Пожар произошел на 11-м этаже 13-этажного дома. Представитель пожарных Лукас Попп сообщил местным СМИ, что шесть человек, трое взрослых и трое детей, найдены мертвыми в квартире на одиннадцатом этаже.

"Остальные пятеро погибли после того, как в панике пытались сбежать из здания, выпрыгнув из окон на 12-м этаже", - сообщил чешскому общественному радио министр внутренних дел Ян Хамачек.

Кроме того, один пожарный получил серьезную травму. Причина пожара еще выясняется.

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