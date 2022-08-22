Чехи надіслали мільйон доларів для ЗСУ на роковини радянської окупації

Адвокат Петр Нємец та ініціатива "Зброю Україні" організували флешмоб у Чехії, який мав назву "Перерахуймо українським військовим 1968 крон". Результатом цього стала допомога, яка сягнула майже мільйона доларів, а участь взяли понад 14 тисяч чехів.

Тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий прокоментував ініціативу та заявив, що чехи вже пережили досвід окупації в 1968 році, тому чудово усвідомлюють сьогоднішню трагедію українського народу.

"З підтримкою наших найближчих друзів, до яких безперечно належить і Чеська Республіка, Україна зможе відбити напад держави-агресора й захистити своє право на життя у свободі та демократії", - заявив Усатий.

54 року тому в ніч з 20 на 21 серпня територію Чехословаччини окупували війська Варшавського договору, обірвавши надії чеського та словацького народу на вільне демократичне життя.