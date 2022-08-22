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Чехи надіслали мільйон доларів для ЗСУ на роковини радянської окупації

Фото: Чехи надіслали мільйон доларів для ЗСУ на роковини радянської окупації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На роковини окупації Чехословаччини в 1968 році чехи переказали на підтримку української армії майже мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Посольства України в Чехії.

Адвокат Петр Нємец та ініціатива "Зброю Україні" організували флешмоб у Чехії, який мав назву "Перерахуймо українським військовим 1968 крон". Результатом цього стала допомога, яка сягнула майже мільйона доларів, а участь взяли понад 14 тисяч чехів.

Тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий прокоментував ініціативу та заявив, що чехи вже пережили досвід окупації в 1968 році, тому чудово усвідомлюють сьогоднішню трагедію українського народу.

"З підтримкою наших найближчих друзів, до яких безперечно належить і Чеська Республіка, Україна зможе відбити напад держави-агресора й захистити своє право на життя у свободі та демократії", - заявив Усатий.

54 року тому в ніч з 20 на 21 серпня територію Чехословаччини окупували війська Варшавського договору, обірвавши надії чеського та словацького народу на вільне демократичне життя.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Петр Фіала закликав продовжувати допомагати Україні.

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