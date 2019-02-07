Чеферін переобраний на посаду президента УЄФА

Він очолюватиме організацію до 2023 року

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин единогласно переизбран на должность 7 февраля 2019 года. Как сообщается на сайте организации соответствующее решение приняли делегаты на 43 конгрессе, который проходит в Риме.

Голосование прошло на безальтернативной основе - словенец был единственным кандидатом на пост. Он избран на четырехлетний срок и буде возглавлять организацию до 2023 года.

Александер Чеферин возглавил Европейскую футбольную ассоциацию в сентябре 2016 года после Мишеля Платини. Французский футболист, руководивший УЕФА с 2007 по 2015 год, был отстранен от своей должности из-за коррупционых скандалов.

Напомним, действующий президент ФИФА Джанни Инфантино также будет единственным кандидатом на пост главы организации на выборах, которые пройдут 5 июня 2019 года в Париже.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года после коррупционного скандала, в результате которого эту должность покинул Йозеф Блаттер.