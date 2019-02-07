Чеферін переобраний на посаду президента УЄФА

Фото: Александер Чеферін (Anže Malovrh, STA)

Він очолюватиме організацію до 2023 року

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін одноголосно переобраний на посаду 7 лютого 2019 року. Як повідомляється на сайті організації відповідне рішення прийняли делегати на 43 конгресі, який проходить в Римі.

Голосування пройшло на безальтернативній основі - словенець був єдиним кандидатом на посаду. Він обраний на чотирирічний термін і очолюватиме організацію до 2023 року.

Aleksander Čeferin has been formally re-elected as UEFA President for a new term (2019-2023). Congratulations, Mr Čeferin! #UEFACongress pic.twitter.com/5OjI6ReCuI — #UEFACongress (@UEFA) February 7, 2019

Александер Чеферін очолив Європейську футбольну асоціацію у вересні 2016 роки після Мішеля Платіні. Французький футболіст, який керував УЄФА з 2007 по 2015 рік, був відсторонений від своєї посади через корупційний скандал.

Нагадаємо, чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно також буде єдиним кандидатом на посаду голови організації на виборах, які відбудуться 5 червня 2019 року в Парижі.

Інфантіно був обраний президентом ФІФА в лютому 2016 роки після корупційного скандалу, в результаті якого цю посаду залишив Йозеф Блаттер.