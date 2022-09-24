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В Чечне массово похищают мужчин, желающих получить загранпаспорт

Фото: В Чечне массово похищают мужчин, желающих получить загранпаспорт (meta ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Чечне похищают мужчин, подавших заявление на получение загранпаспорта после объявления в России частичной мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мужчине 2003 года рождения, который подал заявление на оформление загранпаспорта, позвонили по телефону и сказали явиться в миграционную службу якобы для уточнения данных. Мужчина исчез", - говорится в сообщении.

По предварительной информации его мобилизуют для участия в войне в Украине. При этом мужчина имеет военный билет с категорией "В", никогда не служил и не оканчивал университет с военной кафедрой.

21 сентября в Чечне начали массово подавать заявления на получение загранпаспорта. Однако сотрудники миграционной службы говорят жителям о негласном приказе главы региона Рамзана Кадырова не разглашать документы.

"Получили уже много заявлений о похищении мужчин и угроз отправить их в Украину, правда, без указания точного количества", - добавили в заключение.

Напомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отказался проводить мобилизацию в регионе.

Также сообщалось, что Кремль не может создать мобилизационный резерв даже низкого качества.

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