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Росіяни планують провести мобілізацію в окупованій Херсонській області

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Херсонська область, Середа 25 травня 2022 05:39
Росіяни планують провести мобілізацію в окупованій Херсонській області Фото: росіяни планують провести мобілізацію в окупованій Херсонській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У тимчасово захопленій Херсонській області росіяни планують провести мобілізацію чоловічого населення. Окупанти вимагають співпрацювати від місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на оперативне командування "Південь".

"Окупаційна влада намагається змусити місцевих жителів співпрацювати або погодитися з окупацією. За наявними даними, вони мають намір мобілізувати українців з окупованих територій Херсонської області для війни проти України", – йдеться в повідомленні.

У ОК "Південь" нагадали, що це грубе порушення Женевської конвенції і кваліфікується як військовий злочин, зауваживши водночас, що РФ така практика притаманна ще з часів окупації частини Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, окупаційна влада Маріуполя оголосили про створення в місті "добровільних дружин". Маріупольців хочуть залучити до патрулювання вулиць разом з російськими військовими і бойовиками з "ДНР".

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