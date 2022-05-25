Росіяни планують провести мобілізацію в окупованій Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на оперативне командування "Південь".

"Окупаційна влада намагається змусити місцевих жителів співпрацювати або погодитися з окупацією. За наявними даними, вони мають намір мобілізувати українців з окупованих територій Херсонської області для війни проти України", – йдеться в повідомленні.

У ОК "Південь" нагадали, що це грубе порушення Женевської конвенції і кваліфікується як військовий злочин, зауваживши водночас, що РФ така практика притаманна ще з часів окупації частини Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, окупаційна влада Маріуполя оголосили про створення в місті "добровільних дружин". Маріупольців хочуть залучити до патрулювання вулиць разом з російськими військовими і бойовиками з "ДНР".

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