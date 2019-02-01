Чавушоглу прибув до Одеси

Клімкін і Чавушоглу обговорять поглиблення співпраці в торговельно-економічній та енергетичній сферах
Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу прибыл в Одессу для встречи с министром инностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.
"Начался визит Чавушоглу в Украине - теплая встреча и приветствие Павла Климкина своему другу в аэропорту Одессы. Особый город, особая атмосфера, особые отношения", - написал он.
Также стороны обсудят противодействие российской агрессии на Донбассе и инициативу мирного урегулирования на Востоке Украины.
Отметим, Турция будет поставлять в Украину ударные беспилотники.
Напомним, украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания "Baykar Makina" подписали договор о закупке ударных дронов Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины.