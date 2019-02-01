Чавушоглу прибув до Одеси

Клімкін і Чавушоглу обговорять поглиблення співпраці в торговельно-економічній та енергетичній сферах

Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу прибыл в Одессу для встречи с министром инностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги.

"Начался визит Чавушоглу в Украине - теплая встреча и приветствие Павла Климкина своему другу в аэропорту Одессы. Особый город, особая атмосфера, особые отношения", - написал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Климкин и Чавушоглу обсудят углубление сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, оборонной сфере, перспективы завершения в 2019 году переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Также стороны обсудят противодействие российской агрессии на Донбассе и инициативу мирного урегулирования на Востоке Украины.

Отметим, Турция будет поставлять в Украину ударные беспилотники.

Напомним, украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания "Baykar Makina" подписали договор о закупке ударных дронов Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины.