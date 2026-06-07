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ChatGPT станет "суперприложением" после мегаобновления, которое готовит OpenAI

09:03 07.06.2026 Вс
3 мин
Разработчики готовят самое большое обновление ChatGPT с момента его запуска в 2022 году. Какие новые возможности появятся?
aimg Мария Науменко
ChatGPT станет "суперприложением" после мегаобновления, которое готовит OpenAI Фото: OpenAI готовит масштабное обновление ChatGPT (Getty Images)
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ChatGPT может вскоре измениться до неузнаваемости. OpenAI делает ставку на ИИ-агентов, которые смогут не только отвечать, но и действовать от имени пользователя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным источников, первые изменения могут начать внедрять уже в ближайшие недели. Они будут касаться как веб-версии сервиса, так и мобильных приложений.

В компании все больше убеждены, что будущее искусственного интеллекта принадлежит агентам, способным самостоятельно выполнять различные задачи. Речь идет, в частности, о бронировании поездок, планировании встреч, организации календаря, поиске информации и других повседневных процессах.

Именно поэтому ChatGPT постепенно будет превращаться в своеобразное "суперприложение", которое объединит различные инструменты искусственного интеллекта в одном сервисе.

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Одним из ключевых направлений станет развитие платформы Codex, позволяющей создавать программное обеспечение и писать код по текстовым инструкциям пользователей.

Для этого OpenAI также меняет интерфейс ChatGPT. Пользователям активнее будут предлагать инструменты программирования, генерации изображений и сервисы внешних партнеров, среди которых Canva и Booking.com.

В перспективе компания планирует сделать взаимодействие с сервисом еще проще. В OpenAI рассчитывают, что модели искусственного интеллекта смогут самостоятельно понимать намерения пользователя и предлагать нужные инструменты без дополнительных подсказок.

Тибо Соттио, который возглавляет все основные продукты и платформы OpenAI, заявил, что конечная цель компании - создание персонального ИИ-помощника, который будет сопровождать человека в работе и повседневной жизни.

"Мы стремимся создать ситуацию, когда у вас будет собственный персональный агент, способный помогать вам... во всей вашей жизни, будь то в личной или рабочей, - отметил он. - Вы можете подключаться к нему через мобильный телефон, настольный компьютер или веб. Когда вы в машине, вы можете разговаривать с ним".

В то же время изменения имеют и бизнес-цель. OpenAI стремится увеличить количество платных пользователей и корпоративных клиентов, которые уже сейчас обеспечивают значительную часть доходов компании.

В OpenAI считают, что с развитием искусственного интеллекта граница между чат-ботами, поисковыми системами, сервисами программирования и другими цифровыми продуктами постепенно будет исчезать, а пользователи будут взаимодействовать с единым универсальным помощником.

"Когда мы получим (общий ИИ - ред.), я не думаю, что останется много разных брендов, - пояснил Алекс Эмбирикос, руководитель отдела корпоративных продуктов OpenAI. - Вероятно, появится единая система, с которой я смогу общаться и которая сможет выполнить все, что мне нужно".

Напомним, недавно OpenAI представила новые функции для работы с личными финансами.

Они позволяют подключать банковские счета к ChatGPT, чтобы анализировать расходы, сбережения и финансовые привычки пользователя, хотя пока сервис работает только в тестовом режиме для части пользователей в США.

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