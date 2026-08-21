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ChatGPT получил доступ к приватным чатам на Mac: в чем опасность

14:17 21.08.2026 Пт
2 мин
ИИ научили управлять приложением Messages
aimg Ольга Завада
OpenAI обошла ограничение Apple (фото: Pexels)

OpenAI запустила новый плагин для версии ChatGPT на Mac, позволяющий ИИ управлять приложением Apple Messages.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Что может новый плагин для Apple Messages?

Расширения используются с помощью систем Codex и ChatGPT Work. Благодаря новой функции пользователи могут поручить чат-боту.

  • формировать ответы собеседникам на основе предварительной переписки, удалять СМС,
  • искать необходимые данные в глубине истории чатов.

Для работы плагина разработчики использовали актуальные системные инструменты macOS - AppleScript и элементы доступности (Accessibility).

Конфиденциальность и настройка безопасности

Поскольку Apple делает высокий акцент на защите персональных данных, предоставление чат-бота от OpenAI доступа к частным чатам вызвало волну беспокойства среди экспертов по безопасности.

В ответ на запросы СМИ в OpenAI объяснили, как реализована защита информации:

Плагин запускается и выполняет все операции исключительно локально на компьютере пользователя.

Приложение не создает и не сохраняет полный индекс переписки человека на внешних серверах.

Интеграция работает через стандартные системные инструменты MacOS, такие как AppleScript и функции доступности (Accessibility).

Читайте больше : Meta выпустила ИИ-приложение Mac: что он умеет и чем опасен

Для активации плагина пользователю необходимо вручную предоставить ряд разрешений .

При первом запуске ChatGPT запрашивается доступ к истории сообщений на устройстве, а также требуется посетить вкладку "Системные параметры" Mac для предоставления приложения расширенного доступа к диску (Full Disk Access).

Кроме того, необходимо дать разрешение на доступ к списку контактов и средств автоматизации.

Отдельно разработчики предостерегают от включения функции "постоянного одобрения" (persistent approval) при отправке сообщений.

В OpenAI отмечают, что активация этого параметра лишает пользователя последней возможности проверить текст перед тем, как ChatGPT отправит его собеседнику.

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