ChatGPT получил доступ к приватным чатам на Mac: в чем опасность

Что может новый плагин для Apple Messages?

Расширения используются с помощью систем Codex и ChatGPT Work. Благодаря новой функции пользователи могут поручить чат-боту.

формировать ответы собеседникам на основе предварительной переписки, удалять СМС,

искать необходимые данные в глубине истории чатов.

Для работы плагина разработчики использовали актуальные системные инструменты macOS - AppleScript и элементы доступности (Accessibility).

Конфиденциальность и настройка безопасности

Поскольку Apple делает высокий акцент на защите персональных данных, предоставление чат-бота от OpenAI доступа к частным чатам вызвало волну беспокойства среди экспертов по безопасности.

В ответ на запросы СМИ в OpenAI объяснили, как реализована защита информации:

Плагин запускается и выполняет все операции исключительно локально на компьютере пользователя.

Приложение не создает и не сохраняет полный индекс переписки человека на внешних серверах.

Интеграция работает через стандартные системные инструменты MacOS, такие как AppleScript и функции доступности (Accessibility).

Для активации плагина пользователю необходимо вручную предоставить ряд разрешений .

При первом запуске ChatGPT запрашивается доступ к истории сообщений на устройстве, а также требуется посетить вкладку "Системные параметры" Mac для предоставления приложения расширенного доступа к диску (Full Disk Access).

Кроме того, необходимо дать разрешение на доступ к списку контактов и средств автоматизации.

Отдельно разработчики предостерегают от включения функции "постоянного одобрения" (persistent approval) при отправке сообщений.

В OpenAI отмечают, что активация этого параметра лишает пользователя последней возможности проверить текст перед тем, как ChatGPT отправит его собеседнику.