ChatGPT получил доступ к приватным чатам на Mac: в чем опасность

OpenAI запустила новый плагин для версии ChatGPT на Mac, позволяющий ИИ управлять приложением Apple Messages.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Расширения используются с помощью систем Codex и ChatGPT Work. Благодаря новой функции пользователи могут поручить чат-боту.
Для работы плагина разработчики использовали актуальные системные инструменты macOS - AppleScript и элементы доступности (Accessibility).
Поскольку Apple делает высокий акцент на защите персональных данных, предоставление чат-бота от OpenAI доступа к частным чатам вызвало волну беспокойства среди экспертов по безопасности.
В ответ на запросы СМИ в OpenAI объяснили, как реализована защита информации:
Плагин запускается и выполняет все операции исключительно локально на компьютере пользователя.
Приложение не создает и не сохраняет полный индекс переписки человека на внешних серверах.
Интеграция работает через стандартные системные инструменты MacOS, такие как AppleScript и функции доступности (Accessibility).
Для активации плагина пользователю необходимо вручную предоставить ряд разрешений .
При первом запуске ChatGPT запрашивается доступ к истории сообщений на устройстве, а также требуется посетить вкладку "Системные параметры" Mac для предоставления приложения расширенного доступа к диску (Full Disk Access).
Кроме того, необходимо дать разрешение на доступ к списку контактов и средств автоматизации.
Отдельно разработчики предостерегают от включения функции "постоянного одобрения" (persistent approval) при отправке сообщений.
В OpenAI отмечают, что активация этого параметра лишает пользователя последней возможности проверить текст перед тем, как ChatGPT отправит его собеседнику.