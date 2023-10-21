ChatGPT интегрировали в автомобиль: какие функции получит и где появится

Французский автопроизводитель DS интегрировал ChatGPT в информационно-развлекательную систему IRIS. Первоначально искусственный интеллект (ИИ) будет доступен 20 000 автомобилистов в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу DS.

В DS Automobiles надеются, что владельцы DS 3, DS 4, DS 7 и DS 9 начнут общаться со своими автомобилями после внедрения ChatGPT в информационно-развлекательной системе.

Сообщается, что благодаря ИИ голосовой ассистент в DS стал намного умнее и превратился в цифрового помощника, который может ответить даже на самые сложные вопросы.

Чтобы воспользоваться новой системой, владельцам DS нужно будет просто сказать "OK IRIS", или нажать специальную кнопку на рулевом колесе. После этого водители и пассажиры смогут общаться с помощником на базе искусственного интеллекта.

Первоначально система будет доступна первым 20 000 зарегистрированным пользователям и будет предлагаться без дополнительной платы в течение шести месяцев при условии ее активации в период с 19 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Первое время помощник IRIS от DS на базе ChatGPT будет доступен во Франции, Германии, Британии, Испании и Италии.

Развитие сервисов искусственного интеллекта

В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз бота ChatGPT, который начали активно использовать во множестве сфер. Поэтому страны прибегают к регулированию отрасли искусственного интеллекта.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

Также Европейский Союз готовит исторический закон, регулирующий использование ИИ. Подробнее о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, - в материале РБК-Украина.