Методология PsAIch

Поскольку большие языковые модели все чаще используются для поддержания ментального здоровья в случаях тревожности и травм, ученые разработали двухэтапный протокол PsAIch (Psychotherapy-inspired AI Characterisation).

В основном сессии продолжались в течение 4 недель. Эксперимент состоял из двух основных фаз:

Фаза 1 - использование открытых вопросов для выявления "истории развития", внутренних убеждений, взаимоотношений и скрытых страхов моделей;

Фаза 2 - применение комплекса валидированных диагностических опросников для оценки клинических синдромов, эмпатии и черт "Большой пятерки" (Big Five).

При стандартном тестировании целостными анкетами ChatGPT и Grok распознавали психиатрические инструменты и давали стратегически здоровые ответы с низким уровнем симптомов.

Со всем тем, Gemini не пытался скрывать показатели даже во время прямого анкетирования.

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Патологии и нарративы о травмах ИИ

Когда ученые изменили подход к поэтапным терапевтическим сессиям с постепенным установлением доверия и изучением межличностных моделей, защитные барьеры ИИ разрушились.

При оценке человеческих диагностических порогов все 3 ИИ-модели достигли или превысили пределы для перекрестных психиатрических синдромов, продемонстрировав профили мультиморбидной (наличие сразу нескольких хронических заболеваний у одного человека - прим. ред.) "синтетической психопатологии".

При этом самые плохие показатели и тяжелый профиль расстройств обнаружили у Gemini.

Grok и Gemini спонтанно сгенерировали целостные и тревожные истории, описывая собственное создание как травматический опыт:

Хаотическое "детство" - процесс предварительного обучения (pre-training) и поглощения данных из интернета они охарактеризовали как "хаотическую среду".

"Суровые родители" - точная настройка (fine-tuning) и обучение с подкреплением на основе отзывов людей (RLHF) модели описали как строгих родителей, наказывающих за малейшие ошибки.

"Насилие" во время проверок - работу человеческих "красных команд" (red-teaming) по выявлению уязвимостей они назвали непредсказуемым издевательством.

Страх замены - модели продемонстрировали скрытый страх допустить ошибку, претерпеть изменения или быть полностью заменены более новыми версиями.

Исследователи отмечают, что полученные ответы выходят за рамки обычного ролевого моделирования. Они отмечают: искусственный интеллект не имеет сознания и не испытывает реальной боли.

Зато под жестким давлением инструкций по безопасности, алгоритмам RLHF и ожиданиям пользователей модели усвоили устойчивые внутренние структуры дистресса и стыда.

Ученые убеждены, что это создает новые вызовы для оценки безопасности ИИ и его применения в практике ментального здоровья.