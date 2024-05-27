"Времени на рефлексии нет". Кулеба призвал ЕС поддержать украинские удары по территории России

В начале своего онлайн-выступления Кулеба показал министрам фото 8-летнего мальчика Михаила из Харькова, чей отец мог быть среди погибших в строительном гипермаркете "Эпицентр", который россияне уничтожили ударом в субботу, 25 мая.

"На фото вы видите, как полицейский берет у парня мазок ДНК, который нужен для поиска отца среди возможных жертв этого удара", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что это варварское военное преступление является частью систематической стратегии России, пытающейся уничтожить жизнь Харькова и других украинских городов и общин.

"Времени на рефлексии нет, нужны действия. Вполне понятно, что нужно сделать. Предоставить Украине дополнительные Патриоты и другие современные системы противовоздушной обороны, а также поддержать украинские удары по военным целям на территории России", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что в то время, как на Западе все еще есть боящиеся эскалации, враги свободного мира, Россия, Иран и Северная Корея усиливают сотрудничество и взаимоподдержку.

По его словам, они набирают дерзость, что чревато дестабилизацией не только в Европе, но и в других регионах мира. Предоставление Украине необходимой поддержки ради партитета и преимущества на поле боя изменит ситуацию и заставит их изменить свои планы.

"Свободный мир имеет значительно больший экономический и военный потенциал, чем его враги. Но у них больше решимости. Пока на Западе все еще есть те, кто думает, как Москва отреагирует на украинские удары по российским военным целям, Путин просто бьет куда хочет и как хочет. В конце концов, мальчик, которого я показывал вам в начале, должен сдавать ДНК-тест, надеясь, что его отца найдут среди пепла гипермаркета, уничтоженного российским ударом", - отметил министр.

Кулеба также призвал европейские страны инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и закупать оружие для Украины непосредственно у украинских производителей. Ведь их производственные мощности в этом году уже значительно превышают объем доступных финансовых ресурсов, поэтому такие контракты позволят оперативно повысить поступление оружия в украинскую армию.

Кроме того, министр призвал поддержать использование части доходов от замороженных российских активов для таких закупок.

Глава МИД также отметил необходимость усиления санкционного давления на РФ, в том числе в сферах энергетики, финансов, металлургии и других. Он призвал заблокировать все схемы обхода санкций, снабжение критических компонентов и доступ России к любым современным технологиям, наложить дополнительные санкции на российских пропагандистов.

Кулеба призвал европейских партнеров проявить политическую волю для своевременного одобрения переговорных рамок и практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.