Адвокат приватного акціонера ЗТМК заявив про тиск на суд напередодні засідань

Фото: ЗТМК (gmk.center)

Адвокат приватного акціонера Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) компанії Tolexis Trading Limited Роман Чишинський вважає, що інформація про нібито купівлю 49% акцій комбінату приватним інвестором коштом стабілізаційного кредиту НБУ є безпрецедентною спробою тиску на суд напередодні вирішальних судових засідань у справі комбінату.

Про це повідомляють "Українські новини".

За словами адвоката, інформація про те, що стабілізаційний кредит НБУ, виданий банку "Надра" у 2014 році, нібито був витрачений на покупку ЗТМК, є вигадкою.

Він підкреслив, що угода з придбання 49% ТОВ "ЗТМК" здійснювалася у 2013 році, а стабілізаційні кредити НБУ видавалися банку "Надра", починаючи з 31 березня 2014 року.

"На той момент основна частина грошових коштів за підприємство вже була внесена приватним інвестором", - пояснює Чишинський.

Адвокат також зазначає, що юристи приватного акціонера ЗТМК розцінюють появу і поширення неправдивої інформації щодо придбання 49% пакета акцій ЗТМК як безпрецедентну спробу тиску на суд напередодні розгляду двох вирішальних судових справ за ЗТМК.

Чишинський заявив, що 30 вересня 2020 року в Господарському суді Запорізької області відбудеться слухання за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про розірвання договору про створення ТОВ "ЗТМК".

"По суті, це спроба незаконної реприватизації ЗТМК з використанням правоохоронних органів", - коментує адвокат.

Також, за словами юриста, 28 вересня, 1 жовтня та 10 жовтня 2020 року в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду відбудуться судові засідання у кримінальній справі проти Володимира Сівака, екс-директора ТОВ "ЗТМК".

На думку адвоката, справу про нібито незаконну розтрату коштів підприємства проти колишнього генерального директора Сівака сфабриковано, а кримінальне переслідування екс-керівника ЗТМК є елементом розв'язаної з приватним акціонером війни за актив.

"Юридичні позиції і аргументи на користь Володимира Сівака і власника 49% ТОВ "ЗТМК"- компанії Tolexis Trading Limited - дозволяють розраховувати на позитивний результат у цих справах. Сьогоднішні спроби вплинути на розвиток справи через публічне поширення неправдивих даних пояснюються відсутністю сильної юридичної позиції у наших опонентів", - зазначив Чишинський.

Нагадаємо, ЗТМК - єдиний у Європі виробник губчастого титану. У ТОВ "ЗТМК" 51% статутного капіталу належить державі, 49% - приватної компанії Tolexis Trading Limited, що входить в холдинг Group DF.

9 травня Фонд державного майна України провів зміну генерального директора підприємства, звільнивши Володимира Сівака і призначивши Сергія Лубеннікова.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами приватного акціонера ТОВ "ЗТМК", дане рішення було прийнято незаконно, оскільки не було проведено необхідного для зміни генерального директора зборів акціонерів у присутності представників власника 49% акцій.