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Приватні ТЕС працюють на максимумі після зупинки державних станцій, - "Укренерго"

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 13:31
Приватні ТЕС працюють на максимумі після зупинки державних станцій, - "Укренерго" Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на 12.00 26 жовтня в мережі одночасно працює 28 енергоблоків ТЕС ДТЕК, загальною потужністю близько 4325 МВт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укренерго".

Найбільше навантаження несуть Курахівська (5 блоків) та Запорізька (4 блоки) та Бурштинська ТЕС (8 блоків) компанії "ДТЕК Енерго".

Державні ТЕС "Центренерго" працюють мінімальним складом обладнання - 3 з 23 блоків. 13 державних енергоблоків відключено через відсутність палива. Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" з 22 жовтня простоює через брак вугілля.

Раніше в ДТЕК Енерго повідомили, що через холодну погоду та простої державних ТЕС збільшили виробництво електроенергії у другій половині вересня.

Незважаючи на підвищене навантаження на станції компанії, запас вугілля на ТЕС ДПЕК у вересні утримувався на рівні понад 0,5 млн. тонн.

Як повідомлялось, державна компанія "Центренерго" почала спалювати природний газ на Трипільській ТЕС для економії дефіцитного вугілля.

А 22 жовтня роботу зупинила Слов’янська ТЕС компанії "Донбасенерго" нардепа Максима Єфімова через брак вугілля.

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