Часть Украины снова подмочат дожди: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

Завтра, по прогнозам синоптиков, по всей Украине переменная облачность. Днем в большинстве областей, кроме юго-западной части, Донецкой и Луганской областей, будут кратковременные дожди. Возможны грозы.

Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +17 +22 градуса, а днем от +31 до +36. На востоке и в Сумской области днем +25 +30 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра небольшая облачность, местами возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +20 +22 градуса, а ночью +33 +35 градусов.

Температурные рекорды в мире

Этим летом в Европе и США фиксируют новые температурные рекорды. Ученые предполагают, что из-за изменений климата может быть еще жарче.

Аномальная температура вызвала масштабные пожары в Греции, на границе Испании и Франции, в Италии и Алжире. Кроме того, Гавайи охватили масштабные пожары, в результате которых погибли уже более сотни человек.

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