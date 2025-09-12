Часть Украины накроют дожди с осенней прохладой: где ухудшится погода сегодня
Сегодня, 12 сентября, часть регионов Украины накроют дожди. Также в отдельных областях ожидается существенное снижение температуры воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков, в западных областях ночью возможны значительные осадки, днем - умеренные, местами грозы. В Ровенской и Хмельницкой областях ожидаются сильные дожди.
На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и в Одесской области возможны кратковременные дожди с грозами.
Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью составит +9...+14 градусов, в Одесской области до +17. Днем ожидается +18...+23 градуса, в южных областях до +26.
Погода в Киеве
В столице переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23. По области ночью +9...+14, днем +18...+23 градуса.
Погода по регионам
-
Север - ночью +12...+15, днем +22...+25, без осадков.
-
Восток - ночью +13...+16, днем +24...+27, сухо.
-
Центр - ночью +13...+16, днем +23...+26, без осадков.
-
Юг - ночью +14...+18, днем +25...+27, без осадков.
-
Запад - ночью +11...+14, днем +19...+24, дожди, местами грозы, в горах туман.
Напомним, вчера синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погоды ожидать в последний день рабочей недели и показала карту.
Другие синоптики объяснили, когда в Украине наступает метеорологическая осень и почему сейчас говорить об этом рано.
А представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала, какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозков.