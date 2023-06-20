ua ru
Вт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Украины накроют дожди с грозами, а в центральных областях до +30: погода на сегодня

Новина українською →
Вторник 20 июня 2023 07:00
Часть Украины накроют дожди с грозами, а в центральных областях до +30: погода на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В части Украины днем и ночью 20 июня ожидаются дожди с грозами. При этом в центральных регионах прогнозируют жару до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня в Украине переменная облачность.

Ночью местами в Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях, а днем в северных, большинстве западных и областных областей кратковременные дожди, грозы. При этом на остальной территории без осадков.

В Карпатах и Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Температура ночью ожидается на уровне 12-17°, на побережье морей и в Крыму 18-21°; днем 23-28, в центральных областях до 30; в Карпатах ночью 6-11°, днем 16-22°.

Ветер преимущественно северо-западный, в южной части северо-восточный 5-10 м/с.

Часть Украины накроют дожди с грозами, а в центральных областях до +30: погода на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области переменная облачность.

Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°, по области ночью 13-18°, днем 23-28°.

Часть Украины накроют дожди с грозами, а в центральных областях до +30: погода на сегодня

Погода в июне

Синоптики прогнозировали, что погода в Украине в июне будет теплее нормы на 1-1,5 градуса. Средняя лунная температура будет варьироваться в диапазоне +18+23 градусов.

По прогнозам, на этой неделе погода в Украине тоже будет дождливой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Поздний урожай и рост цен. Что будет с рынком овощей и фруктов из-за подрыва Каховской ГЭС
Поздний урожай и рост цен. Что будет с рынком овощей и фруктов из-за подрыва Каховской ГЭС
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом