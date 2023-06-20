ua ru
Вт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частину України накриють дощі з грозами, а в центральних областях до +30: погода на сьогодні

Новость на русском →
Вівторок 20 червня 2023 07:00
Частину України накриють дощі з грозами, а в центральних областях до +30: погода на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У частині України вдень та вночі 20 червня очікуються дощі з грозами. При цьому у центральних регіонах прогнозують спеку до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

Вночі місцями у Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Черновицькій та Одеській областях, а вдень у північних, більшості західних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози. При цьому на решті території без опадів.

В Карпатах і Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі очікується на рівні 12-17°, на узбережжі морів та в Криму 18-21°; вдень 23-28°, у центральних областях до 30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-22°.

Вітер переважно північно-західний, в південній частині північно-східний 5-10 м/с.

Частину України накриють дощі з грозами, а в центральних областях до +30: погода на сьогодні

Погода в Києві

У Києві та області мінлива хмарність.

Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°, по області вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Частину України накриють дощі з грозами, а в центральних областях до +30: погода на сьогодні

Погода у червні

Синоптики прогнозували, що погода в Україні в червні буде теплішою за норму на 1-1,5 градуса. Середня місячна температура варіюватиметься в діапазоні +18 +23 градусів.

За прогнозами, цього тижня погода в Україні також буде дощовою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
Пізній урожай та зростання цін. Що буде з ринком овочів та фруктів через підрив Каховської ГЕС
Пізній урожай та зростання цін. Що буде з ринком овочів та фруктів через підрив Каховської ГЕС
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом