Часть Украины накроет ледяной дождь. Где ждать сегодня непогоду

Сегодня, 13 ноября, в части Украины ожидается ледяной дождь или даже мокрый снег. Максимально днем до +9 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Мокрый снег или ледяной дождь наиболее вероятны 13 ноября в западных областях Украины, Житомирской и Винницкой областях", - рассказала она.
На остальной территории Украины преимущественно пройдет дождь или ожидается просто густая облачность.
"Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью -2...+3, днем в среду +1...+4 градусов. В южной части ночью +3...+5 градусов, днем +5...+9 градусов", - отметила Диденко.
В Киеве 13 ноября будет облачная влажная погода, но без осадков. Ночью +1, днем +4 градусов.
В первой декаде ноября в западной части страны наблюдалась несколько холоднее обычной погода, только в первые дни декады в этом регионе было очень тепло как в начале ноября. В дальнейшем, с перемещением холодного атмосферного фронта, произошло изменение погоды - температурный фон существенно снизился, почти по всей территории страны отмечались сильные порывы ветра.
По данным "Укргидрометцентра", в большинстве дней средние суточные температуры воздуха были близки к норме или несколько ниже ее. В наиболее холодные дни показатели средней суточной температуры воздуха были ниже нормы на 4-5 градусов, в отдельных районах западных областей - на 6-8 градусов.
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