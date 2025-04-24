Часть "красной" линии метро Киева закрыта на вход: что произошло и как курсируют поезда

В Киеве временно закрыли на вход центральные станции метро "Крещатик", "Театральная" и "Университет". Также временно закрыты пересадочные узлы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - пояснили в администрации.

Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная".

"На станции "Крещатик" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны все необходимые специалисты. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы", - сообщили в администрации.

Чрезвычайные ситуации в метро

Напомним, что это уже не впервые в этом месяце пассажир попадает под поезд метро. Вечером четверга, 3 апреля, на вход для пассажиров также было закрыто несколько станций киевского метрополитена.

На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд.

До того, вечером воскресенья, 9 марта, на так называемой "зеленой" ветке метро в Киеве произошел трагический случай - погиб человек.

Работа трех станций столичного метрополитена была приостановлена, а движение поездов осуществлялось на участке между станциями "Сырец" и "Харьковская".

Несколько позже пассажиров предупредили, что станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" возобновят свою работу только на следующий день.

Как оказалось, спасатели обнаружили погибшего мужчину под третьим вагоном (примерно в 70 метрах от платформы), деблокировали тело и подняли на платформу.

Отметим, что в прошлом месяце в столичной подземке начали тестировать новые информационные наклейки, которые напоминают основные правила пользования эскалатором и призывают пассажиров быть внимательными.

Эти меры решили внедрить с целью повышения уровня безопасности.

Напомним, что РБК-Украина писало, как пассажирам вести себя в метро и что делать при падении на пути.

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