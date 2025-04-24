Часть "красной" линии метро Киева закрыта на вход: что произошло и как курсируют поезда
В Киеве временно закрыли на вход центральные станции метро "Крещатик", "Театральная" и "Университет". Также временно закрыты пересадочные узлы.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
"На станции "Крещатик" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны все необходимые специалисты. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы", - сообщили в администрации.
По данным КГГА, временно закрыты пересадочные узлы:
- "Крещатик" - "Майдан Независимости",
- "Театральная" - "Золотые ворота".
Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная".
"Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - пояснили в администрации.
Чрезвычайные ситуации в метро
Напомним, что это уже не впервые в этом месяце пассажир попадает под поезд метро. Вечером четверга, 3 апреля, на вход для пассажиров также было закрыто несколько станций киевского метрополитена.
На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд.
До того, вечером воскресенья, 9 марта, на так называемой "зеленой" ветке метро в Киеве произошел трагический случай - погиб человек.
Работа трех станций столичного метрополитена была приостановлена, а движение поездов осуществлялось на участке между станциями "Сырец" и "Харьковская".
Несколько позже пассажиров предупредили, что станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" возобновят свою работу только на следующий день.
Как оказалось, спасатели обнаружили погибшего мужчину под третьим вагоном (примерно в 70 метрах от платформы), деблокировали тело и подняли на платформу.
Отметим, что в прошлом месяце в столичной подземке начали тестировать новые информационные наклейки, которые напоминают основные правила пользования эскалатором и призывают пассажиров быть внимательными.
Эти меры решили внедрить с целью повышения уровня безопасности.
Напомним, что РБК-Украина писало, как пассажирам вести себя в метро и что делать при падении на пути.
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