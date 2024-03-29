В Бразилии вспыхнул 33-этажный небоскреб (фото, видео)
Мощный пожар вспыхнул в Бразилии 28 марта. В городе Ресифи горел 33-этажный небоскреб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.
Пожар охватил крышу строящегося небоскреба. Площадь строительства составляет около 17 тысяч квадратных метров. Небоскреб высотой около 90 метров имеет 33 этажа.
На опубликованных в сети видео можно увидеть, что огонь вспыхнул наверху и распространился на несколько этажей ниже.
Военный пожарный департамент штата Пернамбуку сообщил, что пожар тушили 50 спасателей и 13 машин. Огонь удалось ликвидировать, работы продолжались три часа. Ситуацию облегчило то, что начался дождь.
Как сообщают местные власти, в результате инцидента жертв не было.
Фото: в Бразилии горел недостроенный небоскреб (cnnbrasil.com)
Напомним, 26 марта в американском порту Балтимор контейнеровоз врезался в мост, протяженность которого протяженностью 2,57 км. Мост упал, в результате чего автомобили и около 20 человек упали в реку.
Также мы сообщали, что в аэропорту Токио самолет полыхнул во время посадки. В момент инцидента на борту было около 400 пассажиров и экипаж.
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