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В Бразилии вспыхнул 33-этажный небоскреб (фото, видео)

Ресифи, Пятница 29 марта 2024 12:32
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В Бразилии вспыхнул 33-этажный небоскреб (фото, видео) Фото: в Бразилии горел небоскреб (twitter.com/Severin40787805)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул в Бразилии 28 марта. В городе Ресифи горел 33-этажный небоскреб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.

Пожар охватил крышу строящегося небоскреба. Площадь строительства составляет около 17 тысяч квадратных метров. Небоскреб высотой около 90 метров имеет 33 этажа.

На опубликованных в сети видео можно увидеть, что огонь вспыхнул наверху и распространился на несколько этажей ниже.

Военный пожарный департамент штата Пернамбуку сообщил, что пожар тушили 50 спасателей и 13 машин. Огонь удалось ликвидировать, работы продолжались три часа. Ситуацию облегчило то, что начался дождь.

Как сообщают местные власти, в результате инцидента жертв не было.

Фото: в Бразилии горел недостроенный небоскреб (cnnbrasil.com)

Напомним, 26 марта в американском порту Балтимор контейнеровоз врезался в мост, протяженность которого протяженностью 2,57 км. Мост упал, в результате чего автомобили и около 20 человек упали в реку.

Также мы сообщали, что в аэропорту Токио самолет полыхнул во время посадки. В момент инцидента на борту было около 400 пассажиров и экипаж.

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Бразилия Пожар
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