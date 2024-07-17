В части Украины жара спадет: прогноз погоды на завтра

В четверг, 18 июля, в части областей Украины жара спадет. При этом вероятны дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Завтра снижение температуры воздуха коснется Житомирской, Киевской и Черниговской области, при этом частично жара ослабнет в Винницкой и Черкасской областях. Температура воздуха днем в этих областях составит +29 +32 градусов.

В западных областях в четверг ожидается +26 +30 градусов.

Юг, восточные области и значительная часть центра еще задержатся среди чрезвычайной жары, однако уже в течение 19, 20 и 21 июля и здесь жара ослабнет. Температура воздуха снизится до +30 +34 градусов.

Завтра в западной части, местами на севере, в Винницкой и Черкасской областях есть вероятность кратковременных дождей с грозами. На остальной территории Украины будет доминировать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается ослабление жары до +29 +30 градусов, а в пятницу ожидается +28 градусов. Завтра дождь с грозой в столице вероятен, но крайне неоднородный, местами, разной интенсивности.