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В части Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза дронов и ракет

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Воздушная тревога была объявлена сегодня вечером, 27 сентября, в ряде областей Украины из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы.

Воздушные силы сообщают, что в воздушном пространстве Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей зафиксировали дроны-камикадзе "Шахед".

Также в Днепропетровской и Кировоградской областях есть ракетная угроза.

Последняя массированная атака РФ по Украине

Напомним, что минувшей ночью, 26 сентября россияне массированно атаковали Украину "Шахедами", выпустив 38 дронов-камикадзе. Из них силам ПВО удалось сбить 26 человек.

Больше всего во время атаки пострадала Одесская область, враг направил удары по портовой инфраструктуре Подунавья и международному пункту пропуска на границе Украины с Румынией.

Кроме того, БПЛА были направлены на Черкасскую и Николаевскую области. А Кривой Рог попал под ракетный удар.

Все подробности ночной атаки РФ против Украины в ночь на 26 сентября и ее последствия узнайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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