В части Одессы сегодня не будет света: в какие часы
В среду, 26 июля, в части Одессы будут выключать электроэнергию из-за проведения аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.
Где и в какое время будут выключать свет:
Южный РЭС работы с 09:00 до 17:00:
- ул. Академика Королева 14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2;
- просп. Небесной сотни 13, 15, 17, 19, 21, 23.
Северный РЭС работы с 08:00 до 19:00:
- ул. Академика Панкратовой;
- ул. Владимира Хавкина;
- ул. Круговая;
- ул. Хуторская;
- ул. Геологическая;
- ул. Степная.
Центральный РЭС работы с 09:00 до 17:00:
- ул. Бунина;
- ул. Большая Арнаутская;
- ул. Канатно;
- ул. Ришельевская;
- ул. Юрия Олеши.
Ситуация в Одессе
Россия после выхода из "зернового соглашения" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны-камикадзе и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители.
Всю прошлую неделю российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы и области. При этом страдали не только порты, но и жилые дома.
В частности, 23 июля во время атаки на Одессу 22 человека пострадали, один погиб. Также был частично разрушен Спасо-Преображенский собор.
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