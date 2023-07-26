В части Одессы сегодня не будет света: в какие часы

В среду, 26 июля, в части Одессы будут выключать электроэнергию из-за проведения аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети .

Где и в какое время будут выключать свет:

Южный РЭС работы с 09:00 до 17:00:

ул. Академика Королева 14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2;

просп. Небесной сотни 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Северный РЭС работы с 08:00 до 19:00:

ул. Академика Панкратовой;

ул. Владимира Хавкина;

ул. Круговая;

ул. Хуторская;

ул. Геологическая;

ул. Степная.

Центральный РЭС работы с 09:00 до 17:00:

ул. Бунина;

ул. Большая Арнаутская;

ул. Канатно;

ул. Ришельевская;

ул. Юрия Олеши.

Ситуация в Одессе

Россия после выхода из "зернового соглашения" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны-камикадзе и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители.

Всю прошлую неделю российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы и области. При этом страдали не только порты, но и жилые дома.

В частности, 23 июля во время атаки на Одессу 22 человека пострадали, один погиб. Также был частично разрушен Спасо-Преображенский собор.