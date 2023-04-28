Российские войска нанесли удар по объекту энергетики в Донецкой области

В пятницу, 28 апреля, российские войска нанесли удар по одному из объектов генерации электроэнергии в Донецкой области.

"Во время массированного обстрела, который россия осуществила 28 апреля, было зафиксировано попадание в один из объектов генерации электроэнергии в Донецкой области. Враг совершил артиллерийский обстрел, в результате которого было частично повреждено оборудование", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во время обстрела работники объекта не пострадали.

"Другие объекты генерации Украины во время обстрела 28 апреля не были повреждены. Объединенная энергетическая система работает стабильно, с профицитом мощности", - сообщили в ведомстве.

Напомним, российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. По последним данным, в результате обстрела погибли 23 человека, среди которых четверо детей.

Кроме того, в результате ракетного удара россиян по Днепру погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.

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