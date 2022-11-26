ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепропетровской области снова вводят экстренные отключения электричества

Новина українською →
Днепропетровская область, Суббота 26 ноября 2022 17:06
В Днепропетровской области снова вводят экстренные отключения электричества Фото: в Днепропетровской области снова вводят экстренные отключения электричества (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепропетровской области снова вводят экстренные отключения из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"В области превышены лимиты потребления электроэнергии. Энергетики снова вводят экстренные отключения. Графики снова не действуют", - написал Резниченко.

Он также призвал граждан максимально экономить электроэнергию, чтобы помочь вывести энергосистему из кризиса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что без электроснабжения остаются 25% жителей Киева, однако в городе уже есть вода и почти везде - теплоснабжение. Уже в воскресенье столицы могут вернуть графики плановых отключений света.

Также ранее мы писали, что в Харькове и области жителей просят срочно снизить энергопотребление до минимума. Это поможет снизить нагрузку и избежать длительных отключений света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Электроэнергия
NEWS
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины