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Часть жителей России поддержат применение Путиным ядерного оружия для победы в войне

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июня 2023 15:42
Часть жителей России поддержат применение Путиным ядерного оружия для победы в войне Фото: часть жителей России поддержит попытку Путина использовать ядерное оружие (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Подавляющее большинство жителей России считает, что применять ядерное оружие в войне с Украиной нельзя ни при каких условиях. Но часть респондентов одобрили бы попытку нанести ядерный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

В мае респондентам был задан вопрос в следующей формулировке: "Одни считают, что для того чтобы одержать победу в Украине Россия должна применить ядерное оружие, другие считают, что применять ядерное оружие нельзя ни при каких условиях. А какой из этих точек зрения скорее придерживаетесь вы сами?"

Часть жителей России поддержат применение Путиным ядерного оружия для победы в войне

Поставленные перед дилеммой, подавляющее большинство опрошенных - 86% - полагают, что ядерное оружие нельзя применять ни при каких условиях. Но на его применение согласны 10% респондентов.

Опрос "Левада-центра" проведен 25 - 31 мая 2023 года среди 1603 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине.

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