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Часть сбежала, остальных - ликвидировали. Пехотинцы показали видео захвата позиций оккупантов

Четверг 26 октября 2023 20:08
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Часть сбежала, остальных - ликвидировали. Пехотинцы показали видео захвата позиций оккупантов Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские пехотинцы бригады имени гетмана Ивана Выговского смогли занять позиции россиян. Часть из оккупантов убегала, остальное пришлось ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Как рассказали в ведомстве, украинские военные под сенью ночи смогли захватить позиции россиян. На опубликованном видео можно увидеть, как россияне спешно покидают свои позиции.

"Часть врагов предусмотрительно накинула пятками, другие приняли неправильное решение и были ликвидированы изгоевцами", - говорится в сообщении.

Силы обороны Украины уничтожают оккупантов

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 23 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 294 700 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 22 ББМ и 25 артсистем.

Также военные Вооруженных сил Украины уничтожили российский танк Т-90 с помощью ручного гранатомета.

Недавно украинские военные уничтожили российскую РЛС "Зоопарк". Она стоит свыше 10 млн долларов.

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