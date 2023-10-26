Часть сбежала, остальных - ликвидировали. Пехотинцы показали видео захвата позиций оккупантов
Украинские пехотинцы бригады имени гетмана Ивана Выговского смогли занять позиции россиян. Часть из оккупантов убегала, остальное пришлось ликвидировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Как рассказали в ведомстве, украинские военные под сенью ночи смогли захватить позиции россиян. На опубликованном видео можно увидеть, как россияне спешно покидают свои позиции.
"Часть врагов предусмотрительно накинула пятками, другие приняли неправильное решение и были ликвидированы изгоевцами", - говорится в сообщении.
Силы обороны Украины уничтожают оккупантов
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 23 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 294 700 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 22 ББМ и 25 артсистем.
Также военные Вооруженных сил Украины уничтожили российский танк Т-90 с помощью ручного гранатомета.
Недавно украинские военные уничтожили российскую РЛС "Зоопарк". Она стоит свыше 10 млн долларов.
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