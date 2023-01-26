Часть обломков от российских ракет упала в Виннице (фото)

В ходе сегодняшнего обстрела РФ по Украине часть обломков российских ракет упала на территорию Винницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Винницы Сергея Моргунова в Telegram.

Он также подчеркнул, что жертв и разрушений в результате падения обломков не было. Сейчас на территории, где были обнаружены обломки, работает полиция.

"После сегодняшней ракетной атаки и работы нашей ПВО часть обломков ракет упала в черте города", - заявил Моргунов.

Напомним, сегодня по всей Украине звучала воздушная тревога из-за ракетных обстрелов со стороны России. В ходе которого россияне выпустили по нашей стране 55 ракет, 47 из которых сбили украинские защитники.

Во время тревоги в Виннице были слышны звуки взрывов, на что глава Винницкой ОВА заявил, что идет воздушный бой.

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