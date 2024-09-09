Часть украинцев может получить более 20 тысяч гривен помощи: есть несколько условий

Кто может получить помощь

Кабинет Министров Украины утвердил постановление "Об утверждении Порядка оказания единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива".

Помощь могут получить жители, проживающие в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии столкновения, а также на территориях активных и возможных боевых действий. Программа охватывает громады Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.

Как получить денежную помощь

Денежная помощь в размере 21 тысячи гривен предоставляется домохозяйствам, отапливаемым твердым печным топливом. Для получения средств необходимо подать заявление в местный орган власти или военную администрацию по месту жительства. Заявления принимаются до 16 сентября 2024 года.

К заявлению нужно добавить:

копию документа, удостоверяющего личность получателя и всех членов семьи домохозяйства (паспорт, паспорт для выезда за границу или временное удостоверение гражданина Украины)

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщиков (при наличии)

копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (если в домохозяйстве есть ВПЛ)

документы, подтверждающие проживание в домохозяйстве (паспорт с отметкой о регистрации и/или справку о регистрации места жительства и/или акт обследования факта жительства без регистрации места жительства по этому адресу и т.п.)

Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. После этого в течение пяти дней заявитель получает решение о предоставлении или отказе в помощи. Средства перечисляются безналично по указанным в заявлении банковским реквизитам (IBAN) или через международную платежную систему Western Union.

Также УВКБ ООН сообщает соответствующие областные военные администрации и Минреинтеграции об объемах оказанной помощи.