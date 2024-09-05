Швеция выделила 44 млн евро в поддержку отопления и электроснабжения Украины

Правительство Швеции одобрило выделение дополнительных 500 млн шведских крон (около 44 млн евро) в поддержку отопления и электроснабжения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

"Сегодня правительство выделяет дополнительно 500 млн шведских крон в поддержку отопления и электроснабжения Украины. Россия все чаще нацеливает свои атаки на важную энергетическую инфраструктуру. Эта новая поддержка пойдет на выработку электроэнергии для примерно 185 тысяч человек и поможет поддерживать украинское общество, экономику и бизнес", - заявил министр международного сотрудничества и внешней торговли Йоган Форссел.

Как отмечается, на выделенные Швецией средства будет профинансирована установка двух газовых турбин для производства электроэнергии. Производственные мощности будут защищены так, чтобы минимизировать разрушительные последствия российских атак.

Реализовывать этот проект будет Шведское агентство по международному сотрудничеству и развитию совместно с украинской стороной и международными финансовыми учреждениями. Цель состоит в том, чтобы этот производственный объект заработал в 2025 году.