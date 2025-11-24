Часть Сум обесточена после российского удара дронами: что известно

Григоров отметил, что россияне в очередной раз ударили по гражданской инфраструктуре. В результате удара в Сумах есть перебои с электроснабжением.

Он рассказал, что РФ попала в жилой сектор одного из старостинских округов. Григоров добавил, что сейчас происходит уточнение относительно повреждений и возможных пострадавших.

Глава ОГА призвал местных жителей находиться в безопасных местах, поскольку сохраняется угроза повторных ударов.

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что часть Сум осталась без света из-за удара российских оккупантов. Кроме того, продолжают действовать графики почасовых отключений. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.