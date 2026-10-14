Часть правого берега Киева осталась без света из-за аварии, графики не работают

По данным "Укрэнерго", 14 октября в Украине, в том числе и в Киеве, действуют графики почасовых отключений электроэнергии в объеме от 0,5 до 2 очередей.

Ограничения были предусмотрены с 06:00 до 23:59 как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Киев не готов к зиме и все киевляне это понимают.