RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Часть правого берега Киева осталась без света из-за аварии, графики не работают

13:39 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: мужчина подключает генератор (Getty Images)

14 октября в Киеве из-за аварии часть домов на правом берегу осталась без электроэнергии. Графики отключений в столице пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В энергетической компании сообщили, что из-за аварийной ситуации часть потребителей осталась без света.

Энергетики уже работают над устранением неисправности, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

На время аварийных работ графики отключений в Киеве не действуют.

По данным "Укрэнерго", 14 октября в Украине, в том числе и в Киеве, действуют графики почасовых отключений электроэнергии в объеме от 0,5 до 2 очередей.

Ограничения были предусмотрены с 06:00 до 23:59 как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Киев не готов к зиме и все киевляне это понимают.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевУкраинаОтключения света