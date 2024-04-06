Часть горючего для авиации Дании может поступать из России, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekstra Bladet.

Журналисты предположили, что российское происхождение могли иметь почти 2 млн литров авиатоплива, которое закупили для Воздушных сил Дании, хотя формально его приобрели не у российских продавцов.

Несколько документов, полученных изданием, свидетельствуют, что часть топлива поставщики закупали в аэропорту Стамбула и у турецкой компании BP. Данные аналитической компании Datadesk свидетельствуют, что эта компания торгует с индийской Nayara Energy, в которой есть доля собственности "Роснефти". В дополнение известно, что более 50% всего импорта топлива в Турцию поступает из России.

Журналисты также выяснили, что в армии Дании не проводили детальных исследований по поводу происхождения топлива.

Хотя с мая 2022 года закупочное агентство FMI требует от поставщиков расписку, что они заботятся о соблюдении западных санкций.

Формально FMI может просить у поставщиков сертификат о происхождении топлива, но поскольку подавляющее большинство топлива проходит через датский НПЗ, его могут указывать как источник происхождения.

В FMI в ответе на запрос фактически признали, что не могут установить, не проходила ли какая-то доля топлива через предприятие в Индии, где имеет долю собственности "Роснефть".