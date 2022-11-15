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Часть оккупантов отходят из Скадовского и Генического районов, - Генштаб

Фото: Часть оккупантов отходят из Скадовского и Генического районов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Часть оккупантов отходят из Скадовского и Генического районов. Они уезжают в сторону оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, российские военные выезжают в направлении временно оккупированного Крыма.

Напомним, что в Скадовске Херсонской области слышали громкие взрывы. Этот город находится под временной оккупацией россиян.

Совсем недавно стало известно, что российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра и теперь она находится именно в захваченном Скадовске.

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