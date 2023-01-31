Часть Одессы завтра может дольше оставаться без света: названа причина

В среду, 1 февраля, в части Одессы могут усилить отключения света. Причиной этому являются ремонтные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети в Facebook.
По информации компании, сейчас энергетики в срочном порядке проводят аварийный ремонт высоковольтной линии, которая была повреждена в результате последнего ракетного удара россиян. Это необходимо для того, чтобы обеспечить техническую возможность распределения электроэнергии от высоковольтной подстанции к жилым массивам Одессы.
"Поэтому ночью 31 января и 1 февраля могут быть длительные перерывы в электроснабжении для жителей южной и западной части города. Это вынужденный шаг", - уточняют в ДТЭК.
Энергетики будут работать круглосуточно для того, чтобы в кратчайшие сроки завершить ремонтные работы и вернуть электроснабжение жителям города.
Напомним, ранее стало известно, что в Одесской области 1 февраля продолжат применять аварийные отключения света из-за атаки россиян.
Также мы писали, что 1 февраля в части регионов Украины вводят новые графики отключений света.
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