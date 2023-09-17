Часть Одессы до вечера будет без света: какие улицы обесточены

В Одессе сегодня, 17 сентября, энергетики производят ремонтные работы. Часть города до вечера будет без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет в Telegram.
Отмечается, что ДТЭК сегодня проводит аварийно-восстановительные работы. Поэтому до 19:00 останутся без света:
Также проводятся плановые отключения до 22:00 на:
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам.
В "Укрэнерго" уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.
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