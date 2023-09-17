RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Одессы до вечера будет без света: какие улицы обесточены

Фото: часть Одессы до вечера будет без света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе сегодня, 17 сентября, энергетики производят ремонтные работы. Часть города до вечера будет без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет в Telegram.

Отмечается, что ДТЭК сегодня проводит аварийно-восстановительные работы. Поэтому до 19:00 останутся без света:

  • переулок Ползунова;
  • Ступенчатый переулок;
  • улица Ползунова;
  • улица Армейская;
  • проспект Гагарина;
  • улица Затышная;
  • улица Николая Аркаса;
  • улица Морская;
  • улица Нескучная;
  • улица Отрадная;
  • улица Петра Лещенко;
  • улица Северная
  • переулок Северный;
  • улица Ученическая;
  • улица Уютная;
  • переулок Черновицкий;
  • улица Чумацкая;
  • проспект Шевченко.

Также проводятся плановые отключения до 22:00 на:

  • переулке Дунаевского;
  • улице Конноармейская;
  • переулку Одесский;
  • улице Наклонная;
  • улице Шептицкого;
  • улице Штилева;
  • улице Дунаевского.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам.

В "Укрэнерго" уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессавідключеня світлаЭлектроэнергияДТЭК