Часть Одессы и района осталась без света: в ДТЭК назвали причину

Обновлено 10:25. Из-за непогоды в Одесской области остались без света 28 населенных пунктов.

По информации ДТЭК, больше всего пострадал Одесский и Белгород-Днестровский районы.

Из-за сильных порывов ветра была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы Одессы. Впрочем, энергетики оперативно починили оборудование и постепенно возвращают свет в дома одесситов.

Специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды.

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Так, сегодня жители Одессы стали массово жаловаться на внезапное отключение света, на что уже ответили энергетики.

"Произошло аварийное отключение по высоковольтной линии, в результате которой без электроэнергии остались клиенты частично по г. Одессе и Одесскому району. Ожидайте, пожалуйста, проведения работ и возобновления питания", - пояснили в ДТЭК.

Фото: в Одессе массово жалуются на внезапное отключение света (скриншот)

Напомним, также мы писали, что в Одессе в ближайшие дни завершится отопительный сезон.

Добавим, что ранее в Одессе сократили комендантский час.

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