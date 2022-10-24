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Часть Николаева осталась без воды: когда появится

Фото: часть Николаева осталась без воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве сегодня, 24 октября, произошла авария на водопроводной сети. По состоянию на 15:00 часть города временно остается без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МКП "Николаевводоканал".

Водоснабжение прекращено по следующим адресам:

  • улица Рыбная, от улицы Металлургов до улицы Торговая;
  • улица Торговая, от улицы Рыбной до проспекта Богоявленский;
  • проспект Богоявленский, от улицы Торговая до улицы Металлургов;
  • улица Металлургов, от проспекта Богоявленского до улицы Рыбной.

В пресс-службе МКП "Николаевводоканал" сообщили, что возобновить водоснабжение намерены ориентировочно завтра, 25 октября, до 20:00.

Ранее мы писали, что в Николаеве планируют обустроить 34 безопасные остановки. Решение было принято комитетом Николаевского горсовета и данными системы "Прозорро".

Также сообщалось, что жителей Николаева призвали запастись водой и пищей, на случай отключения света. Аварийные бригады и коммунальщики работают над восстановлением коммуникаций круглосуточно, однако, нужно быть готовыми к любым событиям.

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НиколаевВодоснабжение