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Часть Николаева осталась без водоснабжения: подробности

Фото: Часть Николаева осталась без водоснабжения (t.me/mykolaivrada)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 3 ноября, в Николаеве пропала вода. Причиной тому стала авария на водопроводной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевского городского совета.

По имеющейся информации, ориентировочно до 20:00 4 октября прекращено водоснабжение в дома по адресам:

  • улица Рюмина от проспекта Центрального до улицы Сенной;
  • улица Сенная от улицы Рюмина до улицы 8 Марта;
  • улица 8 Марта от улицы Сенной до проспекта Центрального;
  • проспект Центральный от улицы 8 Марта до улицы Рюмина.

Также до сих пор без воды жители домов по:

  • улица Китобоев от улицы Космонавтов до улицы Новозаводской;
  • улица Новозаводская от улицы Китобоев до проспекта Мира;
  • проспект Мира от улицы Новозаводской до улицы Космонавтов;
  • улица Космонавтов от проспекта Мира до улицы Китобоев.

Напомним, что в Николаеве сегодня, 24 октября, произошла авария на водопроводной сети. По состоянию на 15:00 часть города временно остается без воды.

Российские войска в апреле этого года целенаправленно взорвали водопровод, по которому питьевая вода поступала в Николаев.

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