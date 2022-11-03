Часть Николаева осталась без водоснабжения: подробности

В четверг, 3 ноября, в Николаеве пропала вода. Причиной тому стала авария на водопроводной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевского городского совета.

Также до сих пор без воды жители домов по:

По имеющейся информации, ориентировочно до 20:00 4 октября прекращено водоснабжение в дома по адресам:

Напомним, что в Николаеве сегодня, 24 октября, произошла авария на водопроводной сети. По состоянию на 15:00 часть города временно остается без воды.

Российские войска в апреле этого года целенаправленно взорвали водопровод, по которому питьевая вода поступала в Николаев.

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