RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Львова осталась без света из-за аварийных отключений

Иллюстративное фото: во ЛЬвове аварийные отключения света на ряде улиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во Львове часть улиц осталась без электроснабжения. Причиной являются аварийные отключения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Твоє місто" рассказали в пресс-службе "Львівобленерго".

Как отметили энергетики, аварийные отключения ввели на таких улицах:

  • Кульпарковская; 
  • Староеврейская;
  • Лычаковская;
  • Пекарская;
  • Мытная;
  • Братьев Рогатинцев;
  • Соборная;
  • Кобринской;
  • Сербская;
  • Театральная;
  • на просп. Свободы;
  • пл. Мицкевича. 

Электроснабжение на большинстве улиц обещают вернуть в районе 19:00. При этом отключения не связаны с российскими ударами, уточнили в "Львівобленерго". 

Обстрелы Львова и области

Напомним, вчера, 24 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

В частности, под атакой находилась Львовская область. Там враг попал по объекту критической инфраструктуры. После атаки начался пожар.

Уже утром 24 марта россияне снова ударили по Львовской области, но на этот раз "Кинжалами". Были попадания по тому же объекту критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львоввимкнення світлаВойна России против Украины