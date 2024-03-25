Часть Львова осталась без света из-за аварийных отключений

Обстрелы Львова и области

Напомним, вчера, 24 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

В частности, под атакой находилась Львовская область. Там враг попал по объекту критической инфраструктуры. После атаки начался пожар.

Уже утром 24 марта россияне снова ударили по Львовской области, но на этот раз "Кинжалами". Были попадания по тому же объекту критической инфраструктуры.

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